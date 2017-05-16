Киселевич, Антипин и Орлов — лидеры по игровому времени в матче ЧМ-2017 с США

Защитники Богдан Киселевич, Виктор Антипин и Дмитрий Орлов стали лидерами по игровому времени в составе сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с США. Встреча завершилась со счётом 3:5.

Богдан Киселевич провёл на площадке 18 минут 20 секунд, сделал одну голевую передачу и завершил матч с показателем полезности "+1". Виктор Антипин был признан лучшим игроком матча в составе нашей команды. Он сыграл 17 минут 28 секунд, не отметился результативными действиями при показателе полезности «0». Дмитрий Орлов провёл на льду 17 минут 15 секунд и не набрал очков, показатель полезности — «0».

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