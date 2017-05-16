Макэвой: мы рады обыграть такого соперника, как сборная России

Защитник сборной США Чарли Макэвой прокомментировал победу над сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (5:3).

«Мы провели хороший матч, трижды смогли вернуться в игру, догнать соперников. Как только мы включили скорость и стали реализовывать свои моменты, игра сразу повернулась в нашу пользу. Конечно, мы рады обыграть такого соперника, как Россия, у них в составе много креативных хоккеистов. Считаю, что ключевым моментом стало то, что мы отыгрывались очень быстро, не дали сопернику развить преимущество. Великолепно сыграл наш вратарь Джимми Ховард, он выручил нас в нескольких безнадёжных ситуациях», — передаёт слова Макэвоя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.