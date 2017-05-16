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Знарок: сборная России сама наломала дров, при чём тут судьи?

16 мая 2017, вторник. 20:14. Хоккей

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение от США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5).

«Нас подвели удаления, какие-то оправданные, какие-то нет. Второй и третий голы были не очень хорошие. Готовимся к следующей игре.

У нас было много удалений, особенно в первом периоде. Вчерашний матч — подустали. Мы сами наломали дров, при чём тут судьи? Давайте судей оставим в покое. Миронов в запасе, так решил тренер защитников. С Телегиным всё нормально. Кузнецова перевёл в другое звено, так как надо было что-то менять.

Париж так Париж. Переезд, конечно, непростая вещь. У нас и так всё неплохо было, просто ненужные удаления», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Не хуже, чем на Кубке мира! США отомстили России за молодых звёзд
В матче двух самых молодых команд чемпионата мира Россия и США показали зрелищный хоккей, из которого команда Знарка вышла проигравшей.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная США — Хоккей Олег Знарок ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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