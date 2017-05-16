Бьюгстад: сборная США очень молода, поэтому победа над Россией – событие

Нападающий сборной США Ник Бьюгстад прокомментировал победу над сборной России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (5:3).

«Первый период получился очень непростым, но мы смогли вернуться в игру, показали свой характер. Рад, что забил Хейз, его гол был ключевым для нас, он позволил в третий раз сравнять счёт. Считаю, мы сегодня неплохо сыграли в большинстве. У нас молодая команда, и, конечно, обыграть россиян – это очень хороший результат, это событие запомнится. Такие победы помогают выйти на следующий уровень, и, конечно, мы рады тому, что остаёмся играть в Кёльне», — передаёт слова Бьюгстада корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.