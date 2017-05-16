Гуськов: в четвертьфинале ЧМ для сборной России будет лучше сыграть с финнами

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился соображениями относительно того, с кем из возможных соперников по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею 2017 года сборной России будет лучше сыграть – с Чехией или Финляндией.

«Если сравнивать между собой эти команды на этом чемпионате мира, то я бы ниже классом и уровнем поставил сборную Финляндии. Чехи более креативные, более по-спортивному расслабленные. Они всегда играют комбинационно. От них всегда можно и нужно ожидать чего-то нестандартного. Для нашей сборной лучше играть не с такими противниками, как чехи, которые что-то придумывают и обладают очень разнообразной атакой, а с более прагматичными финнами. С ними нам будет намного комфортнее действовать, поскольку у нас, на мой взгляд, атака превосходит оборону. Поэтому только за счёт одной атаки мы можем обыграть финнов», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.