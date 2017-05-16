Россия – США: Белов был на льду при четырёх голах американцев, Проворов — трёх

Защитник сборной России Антон Белов был на площадке при четырёх пропущенных шайбах в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой США. Защитник Иван Проворов — при трёх.

Антон Белов был на льду, когда американцы забивали первый, второй, четвёртый и пятый голы. Во время смены Проворова американцы забили первый, второй и третий голы.

Россияне трижды вели в счёте, но каждый раз позволяли сборной США отыгрываться. В третьем периоде американцы забили дважды, в том числе в пустые ворота, и выиграли со счётом 5:3. Эта победа позволила США занять первое место в группе А, россияне стали вторыми.