Защитники Киселевич и Гавриков завершили групповой этап без пропущенных голов

Пара защитников сборной России Богдан Киселевич и Владислав Гавриков завершили групповой этап чемпионата мира по хоккею 2017 года с лучшим показателем полезности в команде – «+8». За семь игр Киселевич и Гавриков ни разу не находились на льду при пропущенных голах. На счету Киселевича также 4 (2+2) балла за результативность, у Гаврикова — 2 (1+1) очка.

Всего сборная России пропустила на групповом этапе десять шайб. Антон Белов был на льду в шести случаях, с учётом голов, пропущенных при игре в численном меньшинстве, Иван Проворов – в четырёх, Виктор Антипин, Артём Зуб и Андрей Миронов – в трёх.

Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ Звёздный десант шведов из НХЛ, 7-8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады – в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.