Нападающий Марио Кемпе перешёл из «Витязя» в «Аризону»

Нападающий Марио Кемпе подписал двусторонний контракт с «Аризоной Койотс» — об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

28-летний шведский форвард в сезоне-2016/17 выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь», провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 34 (14+20) балла за результативность. В четырёх матчах плей-офф Кемпе отметился одной голевой передачей. Всего в КХЛ за три сезона он набрал 83 (39+44) очка в 166 играх, его контракт с «Витязем» закончился 1 мая.