На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?». Предлагаются следующие варианты ответа:

— уступит в четвертьфинале;

— проиграет в полуфинале и останется без медалей;

— проиграет в полуфинале, но выиграет бронзу;

— уступит в финале;

— выиграет золотые медали.

Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».

Россияне завершили турнир с одним поражением от сборной США и заняли второе место в группе. Соперник нашей команды по четвертьфиналу ещё не определён.