На «Чемпионате» стартовал опрос: «Какого результата добьётся сборная России на чемпионате мира?». Предлагаются следующие варианты ответа:
— уступит в четвертьфинале;
— проиграет в полуфинале и останется без медалей;
— проиграет в полуфинале, но выиграет бронзу;
— уступит в финале;
— выиграет золотые медали.
Принять участие в голосовании можно на «Чемпионате».
Россияне завершили турнир с одним поражением от сборной США и заняли второе место в группе. Соперник нашей команды по четвертьфиналу ещё не определён.
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