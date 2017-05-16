«Амур» обменял Капустина, Романцева и Елесина в «Локомотив»

16 мая состоялись три обмена между «Амуром» и «Локомотивом». В Ярославль в обмен на денежную компенсацию отправились нападающие Данил Романцев и Кирилл Капустин, а также защитник Александр Елесин. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Амур» подписал двустороннее соглашение на один год с нападающим Дмитрием Клоповым, который стал неограниченно свободным агентом после окончания контракта с «Рубином» (ВХЛ).

24-летний Капустин в прошедшем сезоне провёл 51 матч, набрав 13 (8+5) очков. 23-летний Романцев в 38 играх отметился одной передачей. 21-летний Елесин набрал 1 (0+1) балл за результативность в 22 матчах.

27-летний Клопов в последний раз выступал в КХЛ в сезоне-2011/12.