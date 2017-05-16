Панарин: сборной России не нужно раскисать, самая важная игра на ЧМ-2017 впереди

Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал поражение от США в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:5). Наша команда проиграла первый матч на турнире и заняла второе место в группе А.

«Мало держали шайбу, много времени оборонялись и тратили на это силы. Забивали тяжело, а пропускали легко. Завтра или послезавтра будем смотреть видео, разбираться. Я мог забить, сравнять, но бездарно бросил. Самое главное — не нужно раскисать. Самая важная игра впереди, надо готовиться», — цитирует Панарина пресс-служба ФХР.