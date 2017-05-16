Защитник «Эдмонтона» Секера пропустит 6-9 месяцев из-за разрыва связок колена

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Андрей Секера пропустит начало сезона-2017/18 из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Секера разорвал переднюю крестообразную связку колена в пятом матче полуфинала Западной конференции с «Анахайм Дакс». Генеральный менеджер «Эдмонтона» Питер Чиарелли сообщил, что Секере потребуется операция, после которой он будет восстанавливаться от шести до девяти месяцев.

В 11 матчах плей-офф защитник набрал 3 (1+2) очка, в регулярном чемпионате на его счету 35 (8+27) баллов в 80 играх.

Статистика Секеры в плей-офф 2017 года