Пат. Торесен: в матче с Беларусью Норвегия сыграла на уровне соперника

Нападающий сборной Норвегии Патрик Торесен прокомментировал поражение от Беларуси в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:4).

«Конечно, результат расстроил. У нас был шанс забраться на девятое место в турнире, это было нашей целью после того, как мы потеряли шансы на попадание в четвертьфинал. Разочаровывает то, как мы играли. Я знаю, что у Беларуси хорошая команда, но в то же время у нас было за что играть, а у них нет. По сути, мы сыграли на их уровне. Мы слишком часто теряли шайбу, многое позволяли сопернику в зоне обороны. Расстраивало видеть такое выступление сегодня», — приводятся слова Торесена на официальном сайте турнира.

Турнирная таблица ЧМ-2017