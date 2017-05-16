Дравецки: Лундквист — один из лучших вратарей в мире, он не позволил нам забить

Нападающий сборной Словакии Владимир Дравецки прокомментировал поражение от команды Швеции в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:4) и игру вратаря соперника Хенрика Лундквиста, который отразил 13 бросков.

«Хенрик — один из лучших вратарей в мире. У нас были шансы забить, особенно в первом периоде, но мы не смогли это сделать из-за него», — приводятся слова Дравецки на официальном сайте турнира.

Сборная Швеции по итогам группового раунда заняла третье место. Словаки в четвертьфинал не вышли, заняв предпоследнее место.