Дравецки: Лундквист — один из лучших вратарей в мире, он не позволил нам забить

Нападающий сборной Словакии Владимир Дравецки прокомментировал поражение от команды Швеции в заключительном матче чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:4) и игру вратаря соперника Хенрика Лундквиста, который отразил 13 бросков.
«Хенрик — один из лучших вратарей в мире. У нас были шансы забить, особенно в первом периоде, но мы не смогли это сделать из-за него», — приводятся слова Дравецки на официальном сайте турнира.
Сборная Швеции по итогам группового раунда заняла третье место. Словаки в четвертьфинал не вышли, заняв предпоследнее место.
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Вратарь сборной Швеции и «Нью-Йорк Рейнджерс», олимпийский чемпион Хенрик Лундквист — о ЧМ-2017, шансах на золото и отказе НХЛ от Олимпиады.