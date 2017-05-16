«Торонто» подписал контракты с защитниками Росеном и Боргманом

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контрактов новичка со шведскими защитниками Калле Росеном и Андреасом Боргманом. Соглашения с хоккеистами рассчитаны на два года.

23-летний Росен ранее выступал за «Векшё» в Шведской хоккейной лиге. В сезоне-2016/17 он провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 19 (6+13) очков при показателе полезности "+19", и шесть игр в плей-офф.

21-летний Боргман выступал за HV71 в Шведской лиге, проведя в прошедшем сезоне 45 матчей «регулярки», в которых отметился 15 (5+10) очками при показателе полезности "+23". В 14 играх плей-офф набрал 10 (2+8) баллов за результативность.