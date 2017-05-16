Сборная Канады уверенно обыграла Финляндию на ЧМ-2017

Сборная Канады одержала уверенную победу над Финляндией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:2.

На быстрый гол Митчелла Марнера финны тут же ответили шайбой Яни Лаюнена. Однако затем канадцы дважды реализовали большинство благодаря точным броскам Колтона Парэйко и Марнера, оформившего дубль, и ушли на перерыв, ведя в счёте 3:1. Во второй двадцатиминутке Брэйден Пойнт увеличил преимущество Канады до четырёх шайб. Атте Охтамма сократил отставание, но на первой минуте заключительной трети Мэтт Дюшейн сделал счёт 5:2.