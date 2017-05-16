Сильверберг: у «Дакс» достаточно опыта, чтобы «украсть» игру в Нэшвилле

Нападающий «Анахайм Дакс» Якоб Сильверберг поделился ожиданиями от третьего матча финала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (1-1 в серии).

«Две победы на этой арене были одержаны в прошлом году, но и в серии с „Ойлерз“ мы проделали хорошую работу в гостях. У команды, безусловно, есть хороший опыт. Здесь будет шумно. Мы уже играли в Калгари и Эдмонтоне, и там тоже было очень шумно. Будет много энергии, но у нас достаточно опыта, чтобы „украсть“ одну или даже обе игры», — приводятся слова Сильверберга на официальном сайте НХЛ.

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