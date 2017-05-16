Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ-2017

Завершились последние матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года, и стали известны все четвертьфинальные пары. Сборная Канады одержала убедительную победу над командой Финляндии со счётом 5:2, а Германия стала последним участником четвертьфинала из группы А, обыграв Латвию со счётом 4:3 Б.

В Кёльне пройдут следующие четвертьфиналы:

США (1) — Финляндия (4)

Канада (1) — Германия (4)

В Париже состоятся следующие четвертьфиналы:

Россия (2) — Чехия (3)

Швейцария (2) — Швеция (3)

Матчи пройдут 18 мая.