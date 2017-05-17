Василевский: впереди плей-офф ЧМ-2017, Россия готовится, как на последний бой

Вратарь сборной России Андрей Василевский прокомментировал заключительный матч группового этапа против сборной США (3:5) и грядущую встречу с Чехией в четвертьфинале турнира.
«Первый период у нас получился не очень — нас подвели не самые нужные удаления. Во втором и третьем периодах игра выровнялась. Но парни молодцы, очень хорошо играли в меньшинстве. Делали всё, чтобы защитить ворота. Мы забили три гола, у нас парни тоже очень мастеровитые, но просто не получилось забить больше. Через день у нас не будет права на ошибку. Впереди плей-офф, готовимся, как на последний бой», — цитирует Василевского пресс-служба ФХР.
Видео интервью Василевского доступно в официальном канале ФХР в YouTube.