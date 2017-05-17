Мерзликин: хотел бы извиниться перед Россией, но меня не интересует КХЛ

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин прокомментировал поражение своей команды (3:4 Б) в матче группового этапа от Германии на чемпионате мира — 2017.

«Я что, бог какой-то, чтобы всё вытаскивать? Вытащил первый момент, потом шайба перепрыгнула через мои руки и влетела в ворота. Вторую пропущенную шайбу должен был брать, медленно среагировал на момент. Удовлетворение есть, в этом году мы отлично справились. Тренер новый, контакт с наставником был отличный. Горжусь командой.

Расстроился, что не сыграл с Россией, мне хотелось бы сыграть. Хотел бы извиниться перед Россией, в вашей стране меня ненавидят за мои слова. Я не то имел в виду, но пока меня не интересует КХЛ, моя мечта — НХЛ. Нет такого, что мне противно от России. Ещё раз извиняюсь перед вашими фанатами», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.