Дюшейн: будет потрясающе, если Канада станет чемпионом мира третий раз подряд

Нападающий сборной Канады Мэтт Дюшейн прокомментировал победу над Финляндией на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года (5:2).

«Надеюсь, мы вышли на пик нашей игры в нужное время. Именно сейчас пора показывать лучший хоккей. В нашем сезоне осталось три матча, и мы хотим хорошо их провести. Если мы одержим три победы, то станем чемпионами третий раз подряд. Это было бы потрясающе», — приводятся слова Дюшейна на официальном сайте турнира.

Канадцы становились чемпионами мира в 2015 и 2016 годах. На предварительном этапе ЧМ-2017 они одержали шесть побед в семи матчах и в четвертьфинале сыграют с Германией.