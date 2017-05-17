Фильппула: в четвертьфинале ЧМ-2017 с США Финляндии нельзя будет терять шайбу

Нападающий сборной Финляндии Валттери Фильппула прокомментировал поражение от Канады на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2017 года (2:5).

«Сборная США очень быстрая. Они играют в североамериканском стиле, с ними нельзя терять шайбу. Они быстро её отберут и побегут в атаку. Нам надо очень внимательно сыграть в защите, играть хорошо, чтобы переходить из обороны в атаку. Надо забрасывать шайбу в зону соперника и постараться проводить в атаке больше времени», — приводятся слова Фильппулы на официальном сайте турнира.