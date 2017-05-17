Эллис и Йози — рекордсмены «Нэшвилла» среди защитников по очкам в одном плей-офф

Защитники «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис и Роман Йози в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (2:1, 2-1) набрали по одному очку – (0+1) и (1+0) соответственно. Счёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли стал 2-1 в пользу «Нэшвилла».

На счету канадского и швейцарского хоккеистов стало по 10 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, это рекорд в истории «Предаторз» среди защитников. Йози забросил в этой игре победную шайбу и был признан первой звездой матча.