Милстейн: хозяину «Кэпиталз» свяжут руки в НХЛ, если он отпустит Овечкина на ОИ

Хоккейный агент Дэн Милстейн порассуждал на тему решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду.

«С каждым днем всё меньше шансов. Теперь дам не больше 15 процентов. Всё упирается в деньги. Допустим, хоккеист получает 1 млн долларов в год. Но 15% у него уходит на эскроу. Это спецналог НХЛ, нужный для стабильности лиги. Игроки почти не видят этих денег. Назад им возвращается по итогам сезона 1-2%. В прошлом году брали 18 процентов – потому что канадский доллар упал по сравнению с американским. Глава профсоюза Дональд Фер как-то вышел к хоккеистам: «У меня есть хорошая новость – ни одна из канадских команд не попадает в плей-офф. Но плохая новость – обе команды из Флориды туда попали». Многое ведь зависит от телевизионных прав, посещаемости, маркетинга.

Овечкин на ОИ? хозяину клуба в таком случае сразу свяжут руки в НХЛ. Если отпускать одного, то поедут все остальные. И как лига сможет их остановить? К сожалению, хоккеисты должны будут пойти на уступки по новому коллективному соглашению. Но ведь кроме эскроу берут другие налоги, которые в среднем составляют 53 процента в Канаде, 45 – в США. А после этого ты должен заплатить своему агенту, за летние тренировки, за дом и машину. В целом у ребят остается 30-35 процентов. Хотя дела обстоят иначе в некоторых местах Америки. Техас, Флорида, Невада – там нет штатного налога… Минус может быть в том, что во Флориде, Техасе, в Лас-Вегасе ты можешь получить намного меньше доходов от рекламы», – цитирует агента «Советский спорт».

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