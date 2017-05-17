Перри вышел на 2-е место по голам в истории «Анахайма» в плей-офф

Форвард «Анахайм Дакс» Кори Перри в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-2 в серии) отметился заброшенной шайбой. Его команда уступает в серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 1-2.

Это 35-й гол канадского хоккеиста в розыгрышах Кубка Стэнли, и он вышел на второе место в истории «Дакс», сравнявшись с Теему Селянне. Лидирует по этому показателю Райан Гецлаф – 37 шайб.

В 14 матчах текущего плей-офф на счету Перри 10 (3+7) очков.