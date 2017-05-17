Судьи не засчитали две шайбы «Нэшвилла» в третьем периоде матча с «Анахаймом»

В третьем периоде третьего матча финальной серии Западной конференции между «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс» (2:1, 2-1 в серии) судьи не засчитали две шайбы «Хищников».

В первом эпизоде форвард Харри Золнерчик упал на голкипера калифорнийской команды Джона Гибсона до того, как Колтон Сиссонс поразил ворота. Позже защитник «Предаторз» Маттиас Экхольм сбил Гибсона с ног, после чего Райан Джохансен забил гол. Шайба не была засчитана, а швед получил малый штраф.

Оба момента произошли при счёте 1:1.

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