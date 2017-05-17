Пенсии для завершивших карьеру игроков НХЛ выше, чем в НФЛ и MLB

Игроки НХЛ уступают представителям других главных лиг Северной Америки – НФЛ, MLB и НБА – по уровню зарплат, но зато у них одна из лучших пенсионных программ, сообщает журналист TSN Рик Уэстхэд.

Пенсионные выплаты для завершивших карьеру игроков основываются на их опыте выступлений в лигах. По уровню выплат НХЛ уступает НБА, но превосходит НФЛ и MLB.

Вопрос пенсий был одним из самых обсуждаемых во время последнего локаута в НХЛ в 2012 году. Основная часть пенсионного фонда финансируется за счёт лиги.