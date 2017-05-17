Форсберг: хотелось бы, чтобы и те голы засчитали, но «Нэшвилл» продолжал играть

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2:1, 2-1 в серии). Также хоккеист высказался о ситуации с двумя незасчитанными голами в третьем периоде.

«Победный гол стал итогом нашей работы в первые 40 минут игры. Хотелось бы, чтобы и те голы засчитали, но мы продолжали играть.

Никто не ругался, мы просто играли, думали о ходе матча и хорошо сработали в большинстве», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.