Салливан: Кессел? Мужские разговоры на скамейке меня не смущают

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал эмоциональное поведение форварда Фила Кессела в ходе второго матча финальной серии Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1). Кессел активно что-то выговаривал партнёрам, в том числе Евгению Малкину, а также ассистенту главного тренера Рику Токкету.

«Слушайте, хоккей – эмоциональная игра. Ребята находятся на взводе, потому что они полностью отдаются игре и хотят победить. Но лично меня мужские разговоры на скамейке не смущают. Наоборот, они помогают. Фил – эмоциональный человек. Когда он хочет получить шайбу, но не получает её, то даёт знать партнёру об этом. Это нормально. Ни у кого нет проблем с этим. Это добавляет всем энергии и демонстрирует, что в команде нет равнодушных.

О чём мы говорили с Малкиным? У вас, ребята, слишком много камер направлено на скамейку. Эти разговоры остаются между мной и игроками. Обычно мы говорим об игровых моментах, а иногда я подбадриваю ребят и призываю сохранять концентрацию», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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