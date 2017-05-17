Фетисов: что-то не так в «Вашингтоне», Овечкин не может всё один выигрывать

Двукратный олимпийский чемпион, член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов поделился мнением о неучастии игроков НХЛ в ОИ-2018 и очередной неудачной попытке «Вашингтон Кэпиталз» завоевать кубок Стэнли. Также Фетисов порассуждал на тему неравенства финансовых условий в российских хоккейных командах.

«НХЛ приучила нас к тому, что в Олимпиаде принимают участие лучшие хоккеисты, а качество игры завораживает. Неучастие профессионалов из НХЛ – шанс не только для России, но и для других сборных. Канадцы доминировали на всех предыдущих Олимпиадах, поэтому не так просто будет их обыграть.

Овечкин? Он один не может всё выигрывать, видимо, что-то не так происходит в «Вашингтоне». Но Овечкин – парень упорный. Надеюсь, что в итоге он добьётся своего и выиграет Кубок Стэнли.

Я считаю, мы должны обеспечить одинаковые возможности всем клубам в России. Это позволит на ближайшие пять лет стабилизировать ситуацию. Нужно ввести жёсткий потолок зарплат, что позволит всем командам проявить себя. Думаю, это будет более эффективно, чем собирать всех лучших хоккеистов в двух командах», — цитирует Фетисова Metro.

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