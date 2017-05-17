Кессел: я много чего кричал

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел прокомментировал своё эмоциональное поведение в ходе второго матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1).

Кессел активно что-то выговаривал партнёрам, в том числе Евгению Малкину, а также ассистенту главного тренера Рику Токкету.

«Не помню, я много чего кричал. Игра была очень напряжённой, были плюсы и минусы. Но мы создали много моментов и отыскали путь к победе», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.