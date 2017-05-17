Фишер: «Нэшвилл» вёл игру, но у «Анахайма» хороший вратарь

Капитан «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер оценил игру вратаря соперников Джона Гибсона в третьем матче полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (2:1). В настоящее время команда ведёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли 2-1.

«Порой в таких играх становится обидно. Мы вели игру, но у них хороший вратарь. Нам надо было продолжать играть в своём ключе, верить в себя, в то, что забьём. Так и получилось», — передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.