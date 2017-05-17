Экхольм: Форсберг уже прибавил

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм оценил игру Филипа Форсберга, который стал автором заброшенной шайбы в третьем матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (2:1). Команда ведёт в серии со счётом 2-1.

«За это ему платят. Он заслуживает внимания, которое ему оказывают, потому что он хороший игрок. Сейчас все хотят прибавить и принести пользу команде. Он уже прибавил», — передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.