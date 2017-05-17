В продаже есть билеты на все матчи ЧМ-2017, на матч Россия-Чехия осталось 6400

ИИХФ обнародовала информацию об оставшихся билетах на четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Кёльне и Париже.
На матч США — Финляндия осталось 8300 билетов, на игру Канада-Германия 7200 билетов. На встречу россиян с чехами в продаже осталось 6400 билетов, на матч Швейцария-Швеция 5400 билетов.
Также ИИХФ сообщает, что довольно много билетов осталось на полуфиналы чемпионата мира, равно как и на финал с матчем за третье место.
Сборная России проведёт свой матч с командой Чехии 18 мая. Начало — в 17:15 по московскому времени.
Россия и Канада меняются городами. Четвертьфинальные пары ЧМ-2017
На чемпионате мира–2017 определились все четвертьфинальные пары. Россия переезжает в Париж к чехам, а канадцы отправляются в Кёльн.