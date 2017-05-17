Крюгер: я отказался от двух предложений из НХЛ

Президент футбольного клуба «Саутгемптон», бывший главный тренер сборной Европы на Кубке мира Ральф Крюгер рассказал, что получил ряд предложений о работе из НХЛ. Специалист дошёл с командой Европы до финала Кубка мира. Среди клубов, кто мог проявлять интерес к Крюгеру, могли быть «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз».

«Было приятно получить два предложения о работе из НХЛ. Рад, что про меня там не забыли. Но я отказался. Сейчас я активно занимаюсь работой в «Саутгемптоне», мы хотим вывести клуб на новый уровень.

Я все ещё люблю хоккей. Многие мои друзья сейчас в плей-офф НХЛ, я слежу за ними. Мой сын играет на чемпионате мира за сборную Германии. Я не закрываю эту страницу, но сейчас всё моё внимание занимает «Саутгемптон», – сказал Крюгер.