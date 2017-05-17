Куниц: Кессел всегда что-то кричит, я не особо обращаю на это внимание

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц прокомментировал эмоциональное поведение форварда Фила Кессела в ходе второго матча финала Восточной конференции НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:0, 1-1).

«Я не особо обращаю на это внимание. Фил всегда что-то кричит. Просто он принадлежит типу игроков, которые думают, что всегда открыты. Но это просто способ коммуникации, который позволяет внести коррективы в следующей смене.

Когда они с Риком Токкетом обсуждают игровые моменты, то всегда делают это в такой яркой манере. И это работает. Это помогает ему концентрироваться на игре и видеть больше возможностей. Это следствие того, что Фил любит играть с шайбой. Потому он и принадлежит к числу элитных игроков НХЛ», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.