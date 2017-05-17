Блашилл: у сборной США хорошие шансы в четвертьфинале с Финляндией

Главный тренер сборной США Джефф Блашилл рассказал о подготовке своей команды к четвертьфиналу с командой Финляндии, а также о победе над сборной России (5:3) на групповом этапе чемпионата мира—2017.

«Мы понимаем, что у нас есть хорошие шансы в матче со сборной Финляндии. Мы постараемся показать хороший хоккей и победить. У нас много молодых и талантливых игроков, они выкладываются в матчах на сто процентов.

Первый период встречи с Россией — лучший для сборной США на этом чемпионате мира. Мы проделали хорошую работу, дважды смогли отыграться. У России замечательная команда, они всегда опасны. Возможно, это самый опасный соперник на турнире. Вчера у россиян было много моментов, но наш голкипер Ховард сделал несколько великолепных сейвов. На чемпионате мира вообще нет простых матчей, как и в НХЛ», — передаёт слова Блашилла корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.