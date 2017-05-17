Ховард: сборная США сделает всё, чтобы выиграть золото ЧМ, у нас есть шансы

Вратарь сборной США Джимми Ховард рассказал о желании выиграть чемпионат мира—2017, а также о победе над сборной России (5:3) на групповом этапе турнира.

«На матче с Россией была потрясающая атмосфера, вся игра была очень напряжённая. Весь турнир проходит здорово. Россияне выступают сильно, у них много хороших игроков на чемпионате мира. Вчера нам удалось дважды отыграться, ведь проигрывать никто не хочет.

Сборная США сделает всё, чтобы выиграть в Кёльне золото. У нас есть всё, чтобы это сделать. Хотим победить для своей страны. Чемпионат мира в этом году очень высокого уровня, много игроков НХЛ приехало сюда. Сборная США не выигрывала золото с 1960 года? Что ж, это было очень давно. Что касается того, что я самый старый в команде, то ребята заставляют чувствовать меня моложе», — передаёт слова Ховарда корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.