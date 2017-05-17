Выезд сборной России из Кёльна в Париж задерживается из-за поломки поезда

Как стало известно «Чемпионату», выезд сборной России из Кёльна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира – 2017 с Чехией задерживается из-за поломки поезда.

После поражения от американцев в заключительном матче группового этапа (3:5) россияне должны были отправиться в Париж по железной дороге, однако выезд национальной команды задерживается. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны. Сборная России ожидает отправления на вокзале Кёльна. Примерное время задержки составляет один час.

Встреча сборных России и Чехии намечена на 18 мая в 17:15 мск.