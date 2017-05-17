Р. Ротенберг: задержка поезда в Париж не нервирует команду, всё в порядке

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с задержкой поезда с национальной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что выезд сборной России из Кёльна в Париж на четвертьфинал чемпионата мира – 2017 с Чехией задерживается из-за поломки поезда. По предварительной версии, у поезда разошлись вагоны. Сборная России ожидает отправления на вокзале Кёльна.

Выезд сборной России из Кёльна в Париж задерживается из-за поломки поезда

«Задержка поезда не нервирует команду. Всё нормально, всё в порядке. По игре всё сказали вчера», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

ФХР: распорядок сборной России из-за задержки поезда не изменится

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