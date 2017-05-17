Новокузнецкий «Металлург» ведёт переговоры с Яласваарой и Черновым

Новокузнецкий «Металлург» объявил, что в настоящее время ведутся переговоры о подписании контрактов с 33-летним финским защитником Янне Яласваарой и 35-летним нападающим, воспитанником новокузнецкой школы хоккея Артёмом Черновым.

Яласваара является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», за которое выступал на протяжении 5 чемпионатов подряд. В минувшем сезоне он был капитаном «Куньлуня», в 54 матчах набрал 16 (5+11) очков, став лидером пекинского клуба по числу силовых приёмов.