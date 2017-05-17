Кожевников: у сборной России хорошие шансы обыграть чехов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2017 Россия — Чехия. 18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«У нас хорошие шансы обыграть чехов. Там особых звёзд в команде нет, потому если брать предварительный турнир, то мы выглядели сильнее, предпочтительнее. Если мы будем ненужные удаления хватать, то будет тяжело играть, а так – у нас хорошие шансы на победу», — передаёт слова Кожевникова «Национальная служба новостей».