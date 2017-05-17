Гецлаф: Гибсон был невероятен, позволил «Анахайму» оставаться в игре

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф после поражения в третьем матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-2 в серии) высоко оценил игру голкипера своей команды Джона Гибсона.



«Гибсон был невероятен. Играл блестяще. В него врезались весь вечер. Я видел его на спине пять или шесть раз, но он всякий раз вставал и делал те сейвы, которые должен был сделать. А ещё те, которые вполне мог бы и не сделать. Он позволил нам остаться в этой игре», — приводит слова Гецлафа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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