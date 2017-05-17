«Кузня» стала чемпионом «Лиги мечты» фестиваля Ночной лиги

Любительская команда «Кузня» из Новокузнецка стала победителем «Лиги мечты» в рамках шестого фестиваля Ночной хоккейной лиги, который прошёл в Сочи.



В финале «Кузня» добилась победы над соликамским «Сильвинитом» со счётом 3:2. В дивизионе «Амазонки», в котором выступали женские любительские команды, победу одержали хоккеистки московской команды «Град». Победителем дивизиона «Лига надежды» стала команда «Удар» из Челябинской области, а коллектив из Германии «Российские немцы» выиграл кубок «НХЛ Сириус».

Бахмутов: хоккеисты-любители благодарят за игру с Путиным Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов – о завершившейся основной части финала VI Всероссийского фестиваля любительских команд.