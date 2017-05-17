Гибсон: было достаточно инцидентов во вратарской, я действовал по позиции

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-2) в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.



«Было достаточно инцидентов во вратарской. Я просто действовал по позиции. Сам я мало что могу сделать в таких ситуациях, кроме того, чтобы рассчитывать на правильные решения судей. Это плей-офф. Они будут продолжать идти к воротам. Если это нарушение правил, значит, оно будет зафиксировано. Если нет, мы сами будем поступать точно так же», — цитирует Гибсона официальный сайт лиги.

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