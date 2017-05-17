Мэр Новокузнецка: с возмущением читаю новости о том, что мы должны покинуть КХЛ

Глава города Новокузнецка, председатель совета ХК «Металлург» Сергей Кузнецов прокомментировал информацию, что клуб может пропустить следующий сезон КХЛ.



«Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий «Металлург» должен покинуть состав КХЛ. Мне непонятна позиция функционеров лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея. Если это действительно так, то это плевок не только в многотысячную армию болельщиков «Металлурга», но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея.

Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира", — цитирует Кузнецова официальный сайт клуба.