ЦСКА расторг контракт с защитником Александром Кутузовым

Хоккейный клуб ЦСКА и Александр Кутузов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт «армейской» команды.

В текущем сезоне 31-летний защитник провёл за армейцев 38 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков при суммарном показателе полезности «+9» и 24 минутах штрафного времени.

Всего за два сезона в «армейском» клубе Кутузов набрал 14 (5+9) очков в 57 матчах регулярного чемпионата и 4 (0+4) очка в 27 матчах плей-офф.



Ранее хоккеист выступал за «Динамо» Мск, «Салават Юлаев» и «Сибирь».