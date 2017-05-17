Форсберг: Гибсон играл здорово, но игроки «Нэшвилла» наседали на него

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг после победы над «Анахайм Дакс» в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2:1, 2-1 в серии) оценил игру голкипера соперников Джона Гибсона. Вратарь «уток» отразил 38 из 40 бросков по своим воротам, его команда за матч сделала только 20 бросков по воротам «хищников».



«Гибсон играл в воротах здорово. Вместе с тем мы продолжали наседать на него, и это стало ключом к успеху», — приводит слова Форсберга официальный сайт Национальной хоккейной лиги.