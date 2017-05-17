Московское «Динамо» подтвердило расставание с Алексеем Цветковым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт 35-летнего хоккеиста, рассчитанный до 30 апреля 2018 года, был выкуплен.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 49 встречах, в среднем проводя на льду 16 минут, и сумел записать на свой счёт 28 (7+21) результативных баллов при показателе полезности "+10" и 24 минутах штрафного времени.

Московское «Динамо» выкупит контракт нападающего Цветкова

В Кубке Гагарина московские динамовцы дошли до второго раунда, где проиграли СКА 1-4.