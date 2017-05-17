«Амур» пополнил свой состав нападающим Филиппом Толузаковым

Хабаровский «Амур» подписал соглашение с нападающим Филиппом Толузаковым, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с 28-летним хоккеист заключён на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Толузаков выступал за рижское «Динамо». Он принял участие в 27 матчах, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-3" и 6 минутах штрафного времени. В среднем Толузаков проводил на льду около 13 минут.



Ранее хоккеист выступал за «Трактор», «Спартак» и «Автомобилист».

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